В Минэкологии Подмосковья сообщили о сбросе сточных вод в реку Учу

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Инспектор эконадзора совместно с лабораторией ГКУ "Мособлэкомониторинг" взяли образцы воды в реке Уче в Мытищах, где было зафиксировано большое количество умершей рыбы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на министерство экологии по Подмосковью.

Ранее администрация города Мытищи заявила о расследовании, проводимом экологами, в связи с гибелью рыб в реке Уче. Об инциденте сообщили жители деревни Лысково.

После проведенной проверки экологи обнаружили превышение концентрации веществ, которые указывают на присутствие в Уче канализационных сточных вод. Это могло произойти из-за сброса очистными сооружениями, которые находятся выше по течению реки, соответствующих вод. Теперь сведения о результатах проверки передали в Росприроднадзор и Росрыболовство. Последние должны определить, что стало причиной гибели рыб.

"Погибшую рыбу убирают силами администрации", – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проводит проверку в связи гибелью рыбы в реке Сетуньке в столичном поселении Московский. Отмечалось, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.



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