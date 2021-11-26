Москва онлайн покажет экоакцию по сбору вторсырья у стен католического храма

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

28 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как проходит экологическая акция по сбору вторсырья у стен Римско-католического Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Акцию проведет экоцентр "Сборка". Организаторы расскажут о грамотной сортировке отходов и дальнейшей судьбе вторсырья.

Принять участие в акции смогут все желающие. Сдать можно будет макулатуру, металл, пластик, электрохлам, блистеры от лекарств и одежду в хорошем состоянии. Лампочки, вспененный полистирол, ртутные градусники и деревянные изделия принимать в этот раз не будут.

Смотрите трансляцию 28 ноября в 11:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.