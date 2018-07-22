Парк "Пехорка" в Балашихе признан лучшим подмосковным парком

Фото: mosreg.ru
Парк "Пехорка" в Балашихе признали лучшим подмосковным парком 2018 года, сообщает Агентство "Москва". Награды паркам-победителям смотра-конкурса "Парки Подмосковья" вручил губернатор региона Андрей Воробьев.
Он отметил, что планировка и инфраструктура парка учитывает интересы различных возрастных групп, все части связаны между собой транзитными пешеходными дорожками и дополнительно соединяются прогулочными тропами. В парке работают детская и сценическая площадки, роллердром, скейтпарк и пункт проката веломобилей. За первое место парк наградили премией в размере 14 миллионов рублей.
Второе место занял ивантеевский "Парк на Уче". Он победил в номинации "Лучшая концепция по созданию нового парка культуры и отдыха". Также лидерами стали парк "Ивановские пруды" в Красногорске, парк "Сестрорецкий" в Клину, городской парк культуры и отдыха имени Гагарина в Шатуре и "Березовая роща" в Дмитрове.
Проект "Парки Подмосковья"запустили в 2013 году. За пять лет число парков увеличилось почти до 100.
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