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Общество

20 января, 13:01

МИД РФ предупредил россиян о загрязнении воздуха в Таиланде

экология общество

Фото: TASS/EPA/Narong Sangnak

Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам как можно реже выходить на улицу на севере Таиланда и в Бангкоке в связи с сильным загрязнением атмосферы. Об этом сообщает ТАСС.

"На севере страны и в городе Бангкок сильное загрязнение воздуха. Из-за смога рекомендуется сократить пребывание на улице. Людям с сердечными и респираторными заболеваниями следует проявлять особую осторожность", – предупредили в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

Сложные атмосферные условия характерны для Бангкока и соседних провинций в период с декабря по апрель. В указанный сезон значительно реже дует ветер, а потому вредные вещества задерживаются в воздухе дольше обычного.

Ранее стало известно, что данные о загрязнении воздуха и воды в России станут доступны всем гражданам страны. Правительственный законопроект по этому вопросу уже прошел первые чтения в Госдуме. Ожидается, что сводки будут публиковать на сайтах госорганов и органов местного самоуправления.

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