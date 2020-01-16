Климатологи прокомментировали заявление об экстремальных погодных явлениях в 2020 году

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Эксперты в беседе с Москвой 24 прокомментировали заявление генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласа о том, что в 2020 году и в последующие десятилетия мир может столкнуться с более серьезными по своим последствиям экстремальными погодными явлениями, чем прежде.
По мнению директора климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексея Кокорина, нельзя утверждать, какие конкретно перемены в погодных условиях ждут страну в 2020 году.
"Экстремальные явления нельзя предсказать на конкретный год, только в исключительных случаях. Нас ждет усиление того, что мы видим и так: волны тепла или жары, более неравномерное выпадение осадков при том, что общее их количество на севере и в центральной части России будет больше, но не сильно, а на юге – меньше", – пояснил эксперт.
Эксперт добавил, что результаты снижения выбросов парниковых газов в атмосферу мы сможем увидеть во второй половине века.
"К тем изменениям, которые происходят сейчас, необходимо адаптироваться. В первую очередь это нужно сделать системе здравоохранения, сельскому хозяйству и так далее", – добавил Кокорин.
Эксперт порекомендовал не утрировать происходящие климатические события, но "серьезно относиться к этому вопросу".
Главный специалист отдела наук о Земле РАН, доктор географических наук и климатолог Нина Зайцева в беседе с Москвой 24 заявила, что ничего экстремального на сегодняшний день не происходит.
"Это истерика. Конечно, сегодня побит температурный рекорд в Москве, поскольку последний раз температура +3 градуса в столице была зафиксирована в январе 1925 года. Уверяю, что такое было и 200 лет назад, и 300. На сегодняшний день, согласно данным инструментарных наблюдений, ничего не происходит того, чего не было в недавней истории Земли", – пояснила эксперт.
По мнению эксперта, принимать меры по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу необходимо, но остановить технический прогресс на сегодняшний день нельзя, а вот предотвратить загрязнение планеты можно. "На этом нужно сосредоточиться. Мы, человечество, очень загадили планету. Каждому человеку стоит начать с себя, тогда что-то изменится", – заключила Зайцева.
Ранее сообщалось, что в 2020 году и в последующие десятилетия человечество может столкнуться с серьезными экстремальными погодными явлениями, которые могут повлечь за собой страшные последствия. Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас.
Он предупредил, что если не предпринимать необходимые меры по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу, то к концу XXI века температура может вырасти на 3-5 градусов Цельсия.
Согласно данным ВМО, 2019 год стал вторым из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, уступив лишь 2016 году. Уточняется, что средняя глобальная температура в минувшем году была на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в среднем с 1850 по 1900 год.
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