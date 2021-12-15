Москва 24: Антон Кульбачевский расскажет об экологической обстановке в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

16 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Меры по улучшению экологической обстановки в городе Москве. Итоги 2021 года".

Проблема чистого воздуха – одна из самых актуальных для мировых мегаполисов. О том, как ее решают в российской столице, расскажет руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Смотрите трансляцию 16 декабря в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.