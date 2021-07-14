Москва 24: как меняется экологическая ситуация в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов
15 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Вода – земля – воздух. Как меняются экологические показатели Москвы".
В этом году Мосэкомониторингу исполняется 20 лет. Как за эти годы изменилась экологическая ситуация в столице, расскажут:
- руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский;
- заместитель руководителя ГПБУ "Мосэкомониторинг" Евгений Никитич.
Смотрите трансляцию 15 июля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.