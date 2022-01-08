Президент Туркмении приказал потушить газовый кратер "Врата ада" – СМИ

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Фото: kremlin.ru
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов распорядился изобрести способ тушения газового кратера "Сияние Каракумов", который известен как "Врата ада". Об этом в субботу, 8 января, сообщает Turkmenportal.
Уточняется, что такое поручение политик дал курирующему нефтегазовый комплекс вице-премьеру Шахыму Абрахманову в ходе заседания правительства.
По словам Бердымухамедова, из-за кратера на протяжении долгих лет сгорает газ, который можно было бы продавать за рубеж, а вырученные деньги направить на рост благосостояния жителей страны. Он также отметил, что идущий из-под земли газ негативно сказывается на экологической обстановке и здоровье населения.
"Сияние Каракумов" представляет собой впадину глубиной 20 метров и диаметром около 60 метров. Она находится в 266 километрах от Ашхабада около села Дарваза.
Кратер образовался в 1971 году. Во время бурения скважины в поисках природного газа образовался обвал, тогда геологи подожгли выходящий из впадины газ, надеясь, что он выгорит в течение нескольких дней, однако за полвека этого так и не произошло.
Ранее сообщалось, что вулкан на канарском острове Пальма прекратил извержение спустя три месяца. Активность наблюдалась с сентября по декабрь. Потоки раскаленной лавы достигли жилых домов и Атлантического океана. На острове эвакуировали тысячи человек, полностью опустели четыре населенных пункта.
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