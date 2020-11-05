Москва онлайн покажет экскурсию на завод, где отходы перерабатываются мухами

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6 ноября съемочная группа Москвы онлайн посетит завод, на котором органические отходы перерабатываются с помощью мух. В прямом эфире вы узнаете о прожорливых насекомых, их разведении и расписании рабочего дня.

Черная львинка – уникальное насекомое. Кормом для нее служит различное растительное сырье, в том числе малоценное и не пригодное в пищу. Муха в первые две недели своей жизни стремительно набирает массу, перерабатывая кормовой субстрат в ценный белок и жир.

На заводе с помощью мух удается перерабатывать до 10 тонн кормового сырья в сутки и получить безопасное органическое удобрение.

Смотрите прямую трансляцию 6 ноября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание