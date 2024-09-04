Музыкант Газманов: создаем экологический штаб для комплексной работы в ЗАО

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По инициативе члена общественного совета ЗАО Родиона Газманова в Западном округе Москвы создан экологический штаб, который будет заниматься мониторингом состояния окружающей среды, организовывать субботники и вести просветительскую работу со студентами и школьниками.

В рамках своей работы в общественном совете ЗАО Газманов провел встречу с активистами "Молодой Гвардии Единой России", которые станут ядром нового экоштаба. Это студенты РАНХиГС и МИРЭА – Российского технологического университета, которые занимаются общественно значимыми проектами.

В ходе беседы были определены направления работы экологического штаба. Он займется организацией мероприятий: субботников, экологических акций, тематических лекций в вузах и уроков в школах. В перспективе у молодежи есть желание организовать в районах ЗАО пункты сбора батареек, бумаги, стекла и другого мусора, подходящего для переработки.

Сами ребята видят экоштаб еще и как сообщество экоактивистов и неравнодушных жителей Западного округа. Общими усилиями они планируют начать широкомасштабную работу по формированию экологического мышления у детей и молодежи. Она предполагает создание образовательных программ и материалов, в том числе в таких востребованных форматах, как мультфильмы, образовательные ролики, интерактивные игры и другие.

Более предметно каждую инициативу активистов и методы ее реализации решили обсудить на заседании общественного совета ЗАО.

"Главная задача экоштаба – предложить новые варианты их решения экологических проблем в Западном округе Москвы. Важно не просто научить детей доносить мусор до урны, а заложить уважительное бережное отношение к месту, где они живут, и к окружающим их людям", – сказал Газманов.

Ранее депутат МГД Людмила Гусева поддержала эковолонтеров и участников молодежной палаты района Южное Бутово в благоустройстве прибрежной зоны Черневского пруда. Она указала, что совместными усилиями удастся сохранить природу и красоту района. Также Гусева обсудила с эковолонтерами очистку водоемов в Южном Бутове. По мнению депутата, забота об экологии должна стать приоритетом для каждого жителя района.