Зоолог заявил, что из-за сухой погоды многие насекомые ушли в спячку раньше времени

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Зоолог, энтомолог и сотрудник Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Илья Гомыранов рассказал, что в это лето многие виды насекомых, обитающих в Москве, ушли в спячку раньше положенного времени. Это связано с сухой и жаркой погодой.
"Цветущих растений этим летом было достаточно мало, преобладала сухость. Как таковой пищи для насекомых не осталось, поэтому они впали в спячку раньше времени. Тех же бабочек жители столицы не наблюдали в последнем месяце лета", – поделился зоолог.
Специалист подчеркнул, что из-за осадков во время холодов многие насекомые могут скоропостижно погибнуть. Резкие смены температур вынуждают их впадать в анабиоз, из-за которого они теряют былую активность, сообщило Агентство "Москва".
"Сейчас в городе наступили холода, местами дождливая погода. Летать в таких условиях после спячки будет тяжело, потому в столице жители могут не увидеть даже мух", – заключил Гомыранов.
Ранее эксперты рассказали россиянам о том, как избежать появления насекомых в продуктах. Специалисты отметили, что личинки в крупах свидетельствуют об истекшем сроке годности.
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