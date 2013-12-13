Емельяненко и Монсон проведут матч-реванш в мае 2014 года

Бой между россиянином Александром Емельяненко и американцем Джеффом Монсоном может состояться в мае 2014 года, сообщает Чемпионат.ком.

"Мы связались с менеджером Александра Емельяненко, и он выразил заинтересованность в этом бое. Джефф Монсон, который также ждет этого реванша, отказался от всех боев до мая. Мы его будем лечить и тренировать. Американец обещал быть в хорошей форме, потому что больше нельзя проигрывать", - заявил руководитель промоутерской компании "Колизей" Олег Раевский.

Напомним, что поединок Монсона с Емельяненко прошел 15 ноября 2012 года. Российский боец считался фаворитом в поединке, однако Монсон смог одержать досрочную победу во втором раунде с помощью удушающего приема.

В ноябре 2013 года Александр Емельяненко должен был встретиться с хорватом Мирко Филиповичем, но этот бой был отменен из-за драки Емельяненко с пенсионером в кафе. .

Также не состоялся бой россиянина с американцем Приндлом, который должен был пройти 22 декабря. Причиной такого решения, по словам президента федерации ММА Тюменской области Олега Мухамедшина, стало неподобающее поведение Емельяненко на борту самолета Москва-Тюмень. После полета спортсмен был препровожден в отделение полиции из-за курения электронной сигареты на борту лайнера.