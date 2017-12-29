Названы самые популярные блюда новогоднего стола

Фото: depositphotos/AndreySt

Составлен перечень самых популярных блюд на новогоднем столе. Лидерами стали традиционные салаты "Селедка под шубой" и "Оливье". Большой популярностью также пользуется "Цезарь". Рейтинг по запросам составила компания "Яндекс".

Еще один традиционный салат – "Мимоза" – занял четвертое место по популярности среди пользователей поисковика. Замыкает пятерку лидеров холодец. Популярный крабовый салат – на шестой позиции. Бутерброды со шпротами, красной икрой и рыбой не вошли даже в десятку самых интересных пользователям в 2017 году. Они заняли 11-е место.

"В последние три дня года поисковых запросов на кулинарную тематику становится почти в три раза больше, чем обычно, – люди решают, что приготовить на праздник. Судя по рецептам, которые пользователи Яндекса искали 29, 30 и 31 декабря в прошлые годы, в новогоднюю ночь едят в основном салаты. Помимо них популярны тарталетки, холодец и бутерброды, а вот горячие блюда в топ не попали", – отмечается в блоге в интернет-компании.

В 2016 году было почти семь миллионов запросов о салатах в три предпраздничных дня. Как посчитали аналитики, если после каждого запроса готовится два-три килограмма салата, то получится более 15 тысяч тонн.

Пристрастия разнятся по регионам. На Дальнем Востоке больше любят "селедку под шубой", а в Москве и Петербурге доля запросов про "Мимозу" в полтора раза выше, чем в целом по России.

До подготовки стола горожане отправляются за покупками. На что стоит обратить внимание в магазине, как вычислить поддельные мандарины, а также как самостоятельно засолить рыбу накануне новогодней ночи, читайте в материале портала Москва 24.