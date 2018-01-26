Четыре новых ГОСТа на продукты появятся в России

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Четыре новых ГОСТа появятся в России. С 1 марта новые правила в тестовом режиме будут применять к производству лососевой икры, сливочного масла, риса и гречки.
Документ подготовили в Роскачестве и утвердили в Росстандарте, сообщает газета "Известия".
Для красной икры введут ограничения на содержание отстоя – джуса. Его должно быть не более пяти процентов. В настоящий момент ограничение нет. Кроме того, в деликатесе должно содержаться максимум пять процентов соли, ранее допускалось семь процентов. По новому ГОСТу, качество продукта оценят по методу определения последовательности ДНК.
Рис будут проверять на доброкачественность ядер. Их содержание должно быть не менее 99,7 процентов в упаковке. А для гречки новым параметром качества станет кислотное число жира, которое свидетельствует о свежести продукта. Испорченных ядер в упаковке должны быть не более 0,1 процента, а наличие плесени полностью запрещается.
ГОСТ на сливочное масло установит значение термоустойчивости до единицы. При таком показателе масло не "течет" в холодильниках.
Новые стандарты планируют ввести в статус постоянно действующих весной 2021 года.
Ранее Росконтроль выявил нарушения при производстве куриных полуфабрикатов. Несоответствия требованиям безопасности нашли в производстве бедер цыплят-бройлеров от шести популярных марок.
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