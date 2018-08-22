В финской армии введут вегетарианский день

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В Финляндии для военнослужащих введут вегетарианский день. Мясо и рыбу в меню потеснят молочные продукты, куриные яйца, картофель, паста, соя и куорн (грибной протеин), сообщает "Газета.ру".

По словам майора центра логистики Оборонительных сил Финляндии Эйи Пулкки, увеличение доли вегетарианской пищи связано с пользой для здоровья и негативным воздействием мясного производства на климат.

При этом в воинских частях Финляндии уже давно готовят вегетарианскую еду тем, кто придерживается такого рациона.