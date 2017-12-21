Danone опроверг обвинения в использовании антибиотиков в молоке

Фото: ТАСС/YAT/Gennady Kravetsky
Компания Danone опровергла обвинения Россельхознадзора по поводу использования антибиотиков в молочной продукции.
"Наша компания никогда не принимала и не принимает сырье с антибиотиками и постоянно работает со своими поставщиками над недопущением остаточного содержания ветеринарных препаратов в молоке-сырье", – пояснили в Danone, передает Агентство "Москва".
В компании добавили, что Роспотребнадзор и Росстандарт планово проводят исследования готовой продукции, в том числе и по антибиотикам. Там также отмеитли, что на заводах Danone в России не используют вещества, содержащие тетрациклин.
По словам представителей компании, в Danone не поступала официальная информация от ведомства о нарушениях. Кроме того, в предыдущих претензиях Россельхознадзор уже допускал неточности, например, речь в них шла о продукции других производителей.
Ранее Россельхознадзор выявил антибиотики в пастеризованном молоке марки "Простоквашино", которое производит филиал "Молочный комбинат "Волгоградский" АО "Данон Россия".
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