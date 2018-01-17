Роспотребнадзор призвал пересмотреть систему организации питания в школах

17 января, 17:59
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Необходимо изменить систему заказов на организацию питания в школах, заявила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун на круглом столе в Общественной палате. Заявление прозвучало после массового отравления в люберецкой кадетской школе, сообщает Агентство "Москва".
"Мы предлагаем рассмотреть вопрос о запрете передачи полномочий по организации питания третьим лицам", – рассказала Ирина Шевкун. По ее словам, при определении хозяйствующего субъекта через конкурс предпочтение стоит отдавать не ценам, а качеству продукции.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления учащихся в кадетской школе Люберец. Отравление случилось из-за грубых санитарных нарушений в столовой, отметили в Роспотребнадзоре. У отравившихся обнаружили возбудитель сальмонеллеза. Всего пострадали 65 человек: 53 ребенка и 12 взрослых. Их состояние оценивают как легкой и средней степени тяжести.
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