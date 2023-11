Джазовая певица Кармэн Мокси исполнит в столице мировые хиты

Кармэн Мокси. Фото: Пресс-служба "Союза композиторов"

22 ноября в джаз-клубе "Союз композиторов" состоится концерт американской исполнительницы Кармэн Мокси. Она исполнит всеми любимые песни: Michael Jacskon - Billie Jean, Beyonce - Single Ladies, Maroon 5 - Moves Like Jagger, Lady Marmalade, Rihanna - We Found Love, Alicia Keys - If I Got You, Gloria Gaynor - I Will Survive.

У Кармэн Мокси потрясающий вокал и яркие шоу, с которыми она уже успела покорить публику столичных клубов. Она с легкостью исполняет самые сложные в техническом плане песни. А живая и непринужденная манера пения не оставит никого равнодушным.

Кармэн Мокси родилась в семье церковного хормейстера и уже с детства пела в церковном хоре, выделяясь уникальным артистизмом и сильной энергетикой. Всерьез заниматься музыкой певица начала 20 лет назад. Ее страсть – это музыка в стиле соул и ритм-энд-блюз.

На гастролях в Калифорнии Мокси пела не только популярные шлягеры, но и песни таких знаменитых рокеров, как Aerosmith.

Начало концерта - в 21.00. Стоимость билетов – от 500 рублей.

$2