Текора Роджерс исполнит духовную христианскую музыку американского Юга

Текора Роджерс. Фото: ucclub.ru

7 и 8 декабря в джаз-клубе "Союз композиторов" даст концерт певица Текора Роджерс, которая исполняет не только джаз, но и духовную христианскую музыку американского Юга – госпел.

"Джаз - часть моей души, как и госпел. И я рада, что могу делиться ею с моими слушателями", - говорит исполнительница.

В 2003 году Текора Роджерс основала джаз-группу Chicago Spirituals, с которой объездила всю Европу. Она также вела еженедельное шоу на чикагском телеканале, посвященное культуре и искусству. Периодически певица дает мастер-классы. Один из них прошел в 2008 году в Москве.

Стоимость билетов - от 900 рублей.