В столице выступит джазовое трио Джоуи Калдераццо

Джоуи Калдераццо. Фото: butmanclub.ru

24 и 25 октября в клубе Игоря Бутмана состоится концерт трио Джоуи Калдераццо. Сам музыкант будет играть на рояле, Орладно Ле Флеминг – на контрабасе, а Инох Стрикленд – на барабанах. В 1987 году великий саксофонист Майкл Бреккер представил миру нового участника своего квинтета - 22-летнего пианиста и композитора Джоуи Калдераццо. О юном музыканте с узнаваемым стилем игры и удивительными композиторскими идеями заговорил весь джазовый мир.

За прошедшие 25 лет за Джоуи закрепилась слава не только потрясающего сайдмена (участника джазового орекстра), но и феноменального солиста с невероятной техникой и богатым импровизационным воображением.

Джоуи Калдераццо родился 27 февраля 1965 года в Нью-Рочеле, штат Нью-Йорк. Он начал заниматься на фортепиано в семь лет, а в 14 лет стал самым младшим из участников рок-группы своего брата Джина.

В 17 лет Джоуи в качестве сессионного пианиста стал играть с джазовыми группами в нью-йоркских клубах.

В 1999 году на лейбле Columbia вышел альбом Joey Calderazzo, на котором в составе трио Джоуи играют Джон Патитуччи и Джефф Тэйн Уоттс. В 1996 году для нового диска Майкла Бреккера Tales from the Hudson Джоуи написал две пьесы, а на следующем диске – Two Blocks From The Edge выступил не только как композитор, но и пианист и сопродюсер.

Вскоре Калдераццо стал постоянным участником группы Брэнфорда Марсалиса Buckshot Le Fonque, а когда великий Кенни Кёркланд ушел из жизни в 1998 году, пианист занял его место в квартете Марсалиса.

В 2011 году Брэнфорд Марсалис и Джоуи Калдераццо выпустили свой новый альбом Songs of Mirth and Melancholy.

Начало концертов - в 20.30, стоимость билетов – от 1500 рублей.

