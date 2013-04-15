В Москве могут появиться урны для собачьих экскрементов

В Москве могут быть установлены специальные урны для уборки собачьих экскрементов. К каждому такому баку будут прилагаться пакеты и совок. Провести такой эксперимент предложила председатель комиссии Московской городской думы по экологической политике Вера Степаненко.

"Я предложила провести эксперимент в каком-нибудь районе Москвы. Предложение направлено в департамент природопользования и департамент ЖКХ", - отметила депутат.

Предполагается, что каждый собаковод после выгула домашнего питомца воспользуется необходимыми ему инструментами и уберет за своей собакой. Наличие специальных урн будет служить также и напоминанием.

"Идешь мимо такой урны и волей-неволей уберешь за своей собакой. Если будут такие напоминания, то люди будут больше на это реагировать", - подчеркнула Степаненко.

Напомним, разговоры о том, чтобы заставить владельцев собак убирать за своими питомцами ведутся уже давно. В настоящее время, за выгул собак в неположенном месте действует штраф от 500 до 1000 рублей. Но привлечь собаковода к ответственности пока довольно сложно. В ближайшее время может быть принят федеральный закон, позволяющий органам местного самоуправления самостоятельно устанавливать правила содержания домашних животных.