Светофор в Щербинке не работает уже более 5 дней

Движение на одном из перекрестков Щербинки затруднено уже более 5 дней из-за неисправного светофора, сообщает читательница M24.ru Ольга.

"Уже более 5 дней не работает светофор в городском округе Щербинка. Все ездят в хаотичном порядке, светофор никто менять не собирается", - пишет читательница M24.ru.

Сообщить о неполадках в работе светофора, а также о других проблемах в организации дорожного движения Вы можете, отправив сообщение на портале Дороги Москвы. Чтобы оставить свою заявку, можете перейти по этой ссылке.

