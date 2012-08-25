Дипломатический автомобиль посольства США попал в ДТП в Москве

Иномарка с красными дипломатическими номерами, принадлежащими посольству США в Российской Федерации, попала в аварию в центре Москвы.

На перекрестке у дома 5/2 по 1-му Казачьему переулку автомобиль Renault Megane столкнулся с машиной ВАЗ-21099. В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения, сообщает "Российская газета".

За последний месяц это уже второе ДТП с дипломатическими автомобилями. Так, в начале августа произошла авария с участием автомобиля Nissan, за рулем которого находилась первый секретарь посольства Израиля. Выезжая с парковки посольства на Большой Ордынке, она врезалась в припаркованный автомобиль Volkswagen. В момент ДТП в машине никого не было, происшествие обошлось без пострадавших.