В Подмосковье один человек погиб в результате аварии

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и двое получили ранения в результате аварии в Московской области, пишет министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО в Twitter.

ДТП произошло в Одинцовском районе на 28 километре трассы М-1 "Беларусь". По неустановленной причине в районе 10:15 столкнулись два транспортных средства. От полученных травм один человек скончался на месте аварии, еще двое были госпитализированы с полученными ранениями.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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