Москва онлайн: эксперт Михаил Вишневский расскажет все о грибах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

31 октября в центре дизайна Artplay пройдет V Грибной фестиваль. Любите грибы, но боитесь их собирать? Хотите узнать, как с помощью грибов лечатся редкие болезни и на долгие годы сохраняется красота? Не пропустите трансляцию лекции Михаила Вишневского, кандидата биологических наук, грибного эксперта, автора книг о грибах. Он по одной лишь любительской фотографии может определить название гриба и все о нем рассказать.

Фестиваль проходит уже пятый год подряд. Каждый раз экспозиция выставки собирается благодаря энтузиастам, которые привозят экспонаты со всего Подмосковья. В прошлые годы количество представленных видов грибов достигало нескольких сотен.

В этот раз из-за эпидемиологической ситуации одновременно мероприятия смогут посетить не более 40 человек.

Смотрите прямую трансляцию 31 октября в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.