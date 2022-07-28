Москва онлайн покажет рейтарское многоборье на фестивале "Иваново поле"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

29 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть рейтарское многоборье в рамках конного фестиваля "Иваново поле". Рейтары – это конные полки в Западной Европе и Русском царстве XVI–XVII веков.

"Иваново поле" – крупнейший конный фестиваль России. Лошади были рядом с человеком во все времена и эпохи, проходя через войны и помогая в быту. На фестивале лошади являются главным украшением программы. Гостей ждут зрелищные конные выступления, реконструкции сражений, всевозможные мастер-классы и многое другое.

Смотрите прямую трансляцию 29 июля в 17:35 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.