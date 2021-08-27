Москва онлайн покажет турнир святого Георгия на фестивале "Иваново поле"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

28 августа зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть турнир святого Георгия в рамках Международного конного фестиваля "Иваново поле".

Зрителей ждет путешествие в прошлое, на 500 лет назад, в средневековую Европу. Всадники будут соревноваться в дисциплине джостинг. Согласно условиям турнира, рыцари должны будут на полном скаку выбить друг друга из седла или сломать копье о щит противника.

Смотрите прямую трансляцию 28 августа в 18:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.