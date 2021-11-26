Москва онлайн покажет фрагмент ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

28 ноября зрители Москвы онлайн смогут увидеть торжественное открытие ГУМ-катка на Красной площади и фрагмент ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро".

Для всех ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка заработают 29 ноября. В этом году ГУМ-каток открывает 16-й сезон. Первые четыре сеанса катания в будни будут бесплатными. Также гостей ждут мастер-классы со звездами российского спорта. По субботам на катке будет работать чемпион мира по хоккею Алексей Яшин.

Смотрите трансляцию 28 ноября в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.