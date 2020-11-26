Москва онлайн покажет открытие главного катка страны на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
27 ноября на ВДНХ откроют главный каток страны.
200 лет назад русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев открыли Антарктиду, новый сезон будет посвящен истории "Русской Антарктиды", ее обитателям и особенностям.
Корреспондент Москвы онлайн приедет на открытие катка, расскажет о правилах посещения и пообщается с первыми посетителями.
Смотрите трансляцию 27 ноября в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.