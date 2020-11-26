Москва онлайн покажет открытие катка "Навигатор 2020–2021" в Парке Горького

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

27 ноября в Парке Горького откроется каток под названием "Навигатор 2020–2021". Гости смогут полюбоваться на пять чудес России, выполненных в миниатюре: знаменитый сочинский стадион "Фишт", пик Эльбруса, Золотой мост во Владивостоке, крымский древний замок, маяк самого северного города страны.

В этом сезоне купить входные билеты можно будет только онлайн. Подробнее о правилах посещения расскажет корреспондент Москвы онлайн в прямом эфире со дня открытия.

Смотрите трансляцию 27 ноября в 20:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.