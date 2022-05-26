Москва онлайн покажет модную одежду и предметы интерьера на LUV MARKET

Фото: предоставлено организаторами LUV MARKET

29 мая зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят модные показы и световое шоу на LUV MARKET в клубе GAZGOLDER.

Вы сможете оценить летнюю коллекцию одежды, модных аксессуаров и уникальных предметов интерьера, а также познакомиться с их авторами. Среди участников – бренды Masha Tsigal, IY, Heartz, Sirinbird, Your Majesty, Masha Konoplya Accent Jewelry, цацочная "Флюгера", художники Олег Клепа, Никита Лыткин, Нарине Каспарян, Адам Ларин.

Корреспондент Анна Луговская пообщается с организатором мероприятия, основателем бренда одежды LUV concept Викторией Видной.

Смотрите прямую трансляцию 29 мая в 19:20 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.