Международный фестиваль Ростроповича стартует в Москве 27 марта

X Международный фестиваль Мстислава Ростроповича стартует в столице 27 марта – в день рождения легендарного музыканта и композитора. Об этом сообщила РИА Новости заслуженный деятель искусств РФ Ольга Ростропович.
Юбилейный фестиваль продлится до 3 апреля и по традиции объединит наиболее выдающихся солистов и музыкальные коллективы. Церемония открытия пройдет в Большом зале Консерватории. В ней примет участие академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича и его художественный руководитель Юрий Темирканов. Прозвучат Увертюра к опере "Эврианта" фон Вебера, Симфония № 9 "Из Нового Света" Дворжака и Концерт для виолончели с оркестром Шумана.
Ольга Ростропович подчеркнула, что с нетерпением ждет этой "замечательной встречи". По ее словам, после окончания фестиваль отправится с гастролями в Баку, где представит свою программу в конце апреля. "Баку – это любимый город моего отца", – отметила дочь музыканта.
В Москве в рамках фестиваля также выступят Симфонический оркестр Teatro Real, за дирижерским пультом которого будет Густаво Химено, и оркестр Национальной Академии Санта Чечилия под руководством Антонио Паппано.
Помимо них, гостей фестиваля ожидает концерт оркестра "Йокогама симфониетта" под управлением Казуки Ямады. Солистами будут слепой от рождения японский пианист Нобуюки Цудзии и норвежская скрипачка Вильде Франг.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.