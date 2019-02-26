Международный фестиваль Ростроповича стартует в Москве 27 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

X Международный фестиваль Мстислава Ростроповича стартует в столице 27 марта – в день рождения легендарного музыканта и композитора. Об этом сообщила РИА Новости заслуженный деятель искусств РФ Ольга Ростропович.

Юбилейный фестиваль продлится до 3 апреля и по традиции объединит наиболее выдающихся солистов и музыкальные коллективы. Церемония открытия пройдет в Большом зале Консерватории. В ней примет участие академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича и его художественный руководитель Юрий Темирканов. Прозвучат Увертюра к опере "Эврианта" фон Вебера, Симфония № 9 "Из Нового Света" Дворжака и Концерт для виолончели с оркестром Шумана.

Ольга Ростропович подчеркнула, что с нетерпением ждет этой "замечательной встречи". По ее словам, после окончания фестиваль отправится с гастролями в Баку, где представит свою программу в конце апреля. "Баку – это любимый город моего отца", – отметила дочь музыканта.

В Москве в рамках фестиваля также выступят Симфонический оркестр Teatro Real, за дирижерским пультом которого будет Густаво Химено, и оркестр Национальной Академии Санта Чечилия под руководством Антонио Паппано.

Помимо них, гостей фестиваля ожидает концерт оркестра "Йокогама симфониетта" под управлением Казуки Ямады. Солистами будут слепой от рождения японский пианист Нобуюки Цудзии и норвежская скрипачка Вильде Франг.