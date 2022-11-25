15:07События
Москва онлайн покажет шоу "Шахерезада" Татьяны Навки на открытии ГУМ-катка
Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
28 ноября зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят открытие ГУМ-катка на Красной площади.
По традиции новому сезону даст старт шоу фигуристки Татьяны Навки. Зрителей ждет фрагмент спектакля "Шахерезада" по мотивам собрания арабских сказок "Тысяча и одна ночь".
ГУМ-каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00. Посетителей ждут мастер-классы по хоккею и фигурному катанию от известных спортсменов.
Смотрите прямую трансляцию 28 ноября в 19:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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