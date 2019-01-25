Фронтовые письма поэта Аграновича прочтут в Музее Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Музее Победы на Поклонной горе 26 января прочитают письма поэта Евгения Аграновича. Об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

Мероприятие пройдет в рамках акции "Ромашка Победы. Семейная история войны". "В интерьере трехмерной инсталляции "Битва за Берлин. Подвиг Знаменосцев" впервые прочитают фронтовые письма поэта. Будучи во время Великой Отечественной войны военкором, Агранович писал их с фронта своему брату Леониду", – сказано в сообщении.

Музей Победы запустил акцию "Ромашка Победы" 8 июля 2017 года, в День любви, семьи и верности. Каждый месяц в музее читают фронтовые письма. Акция будет проходить до 75-летия Победы – 9 мая 2020 года.

Накануне сообщалось, что Музей Победы покажет фотохронику блокадного Ленинграда. Фотолетопись будет продемонстрирована с помощью мобильного приложения для дополненной реальности. Оригиналы фотографий 25 января также представят на выставке "900 дней мужества". Это около сотни снимков из музейных фондов и частной коллекции "Великие испытания – великая Победа".