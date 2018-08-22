Шнуров стал наставником "Голоса"

Основатель группировки "Ленинград" Сергей Шнуров стал новым наставником шоу "Голос". Седьмой сезон выйдет на экраны осенью 2018 года.

Кроме того, в креслах наставников также появятся два новых лица. Это Ани Лорак и Константин Меладзе. Четвертое место в жюри займет "старичок" Баста, пишет "Газета.ру".

Шоу "Голос" – российская версия международного проекта The Voice. Отличительная черта вокального соревнования – слепые прослушивания – первый этап шоу. Наставники повернуты к сцене спиной и выбирают участников своих команд только на слух.

Аналог The Voice выходят на ТВ по всему миру. Победители и участники популярной передачи в дальнейшем становятся конкурсантами популярных площадок. Так, например, победительница первого российского "Голоса" Дина Гарипова представляла Россию на "Евровидении-2013", в финале певица заняла пятое место.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!