Москва онлайн покажет военно-историческую реконструкцию ко Дню защитника Отечества

23 февраля, в День защитника Отечества, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть военно-историческую реконструкцию, посвященную Корсунь-Шевченковской операции 1944 года. Мероприятие пройдет на территории музейного комплекса "Дорога памяти", который расположен у стен Главного храма Вооруженных сил России.

В реконструкции будут задействованы курсанты, участники военно-исторических обществ, а также лошади, танки и авиация времен Великой Отечественной войны.

Смотрите прямую трансляцию 23 февраля в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.