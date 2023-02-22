Москва онлайн покажет экстремальный забег "Гонка героев"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

25 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экстремальный забег с препятствиями "Гонка героев" на полигоне "Алабино".

Наш корреспондент Анна Луговская понаблюдает за тем, как участники проходят испытание "Эверест", а затем пообщается с ними, узнает о подготовке и впечатлениях.

Смотрите прямую трансляцию 25 февраля в 15:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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