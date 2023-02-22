16:03События
Москва онлайн покажет историческую реконструкцию с участием авиации и тяжелой бронетехники
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
23 февраля, в День защитника Отечества, в музейном комплексе "Дорога памяти" состоится военно-историческая реконструкция, посвященная подвигу Александра Матросова "Те, кто в штыки поднимался как один…"
Представление пройдет с участием авиации времен Великой Отечественной войны, кавалерии и тяжелой бронетехники.
Смотрите прямую трансляцию 23 февраля в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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