Москва онлайн: парад сапбордистов и гонки на аквабайках пройдут в столице

11:44
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
19 сентября на Водоотводном канале впервые пройдет спортивное мероприятие "Московская акватория". Зрителей ждут показательные заезды на аквабайках, гидроциклах, флайбордах, а также любительские и профессиональные соревнования.
Не пропустите прямую трансляцию показательных выступлений на аквабайках и костюмированного парада сапбордистов. Трансляция пройдет в два включения – в 12:00 и 14:00.
Сапбординг – это молодой вид спорта, одна из разновидностей серфинга. Сапборд комплектуется специальным веслом, с помощью которого осуществляется управление доской.
Смотрите трансляцию 19 сентября в 12:00 и 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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