Фотовыставка "Московский олдскул" расскажет о легендах хип-хоп культуры в столице

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
На ВДНХ открылась уличная фотовыставка "Московский олдскул", посвященная первым шагам хип-хоп культуры в Москве – ее первым графитчикам, рэп-исполнителям и брейкдансерам. На выставке, которая проходит в рамках фестиваля "Ритм моего города", представили уникальные снимки из личных архивов. Они охватывают период с 1986 по 2007 год.
"На фотографиях запечатлены знаковые, даже ключевые для истории хип-хопа события. Например, первые собрания брейк-дансеров на Арбате 1 апреля – это традиция, которая продолжается с 1986 года и до сих пор: в этот день, независимо от погоды, там собираются представители хип-хоп культуры", – рассказал куратор выставки Кирилл Попов, известный также как участник хип-хоп коллектива Da Boogie Crew. "Вы увидите, как танцуют Андрей Колючий и другие пионеры московского брейкданса – Борис Бахматов, Банан, Краб. А еще, например, – первую московскую городскую граффити, сделанную в 1990 году на эстакаде Киевского вокзала", – отметил он.
Фото:Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
Сейчас посетители ВДНХ могут увидеть 32 фотографии, но уже на следующей неделе экспозиция вырастет вдвое. Ее пополнят снимки Кирилла Толмацкого, групп "Сделано в России" и К.Т.Л. Ди.Л.Л. Кроме того, в тематические дни пройдут концерты "олдскульщиков" – легенд российской хип-хоп сцены. В частности, 16 августа в 21:00 состоится концерт рэп-рок-группы "Кирпич".
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: