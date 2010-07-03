Фотовыставка "Московский олдскул" расскажет о легендах хип-хоп культуры в столице

Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

На ВДНХ открылась уличная фотовыставка "Московский олдскул", посвященная первым шагам хип-хоп культуры в Москве – ее первым графитчикам, рэп-исполнителям и брейкдансерам. На выставке, которая проходит в рамках фестиваля "Ритм моего города", представили уникальные снимки из личных архивов. Они охватывают период с 1986 по 2007 год.

"На фотографиях запечатлены знаковые, даже ключевые для истории хип-хопа события. Например, первые собрания брейк-дансеров на Арбате 1 апреля – это традиция, которая продолжается с 1986 года и до сих пор: в этот день, независимо от погоды, там собираются представители хип-хоп культуры", – рассказал куратор выставки Кирилл Попов, известный также как участник хип-хоп коллектива Da Boogie Crew. "Вы увидите, как танцуют Андрей Колючий и другие пионеры московского брейкданса – Борис Бахматов, Банан, Краб. А еще, например, – первую московскую городскую граффити, сделанную в 1990 году на эстакаде Киевского вокзала", – отметил он.

Фото:Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Сейчас посетители ВДНХ могут увидеть 32 фотографии, но уже на следующей неделе экспозиция вырастет вдвое. Ее пополнят снимки Кирилла Толмацкого, групп "Сделано в России" и К.Т.Л. Ди.Л.Л. Кроме того, в тематические дни пройдут концерты "олдскульщиков" – легенд российской хип-хоп сцены. В частности, 16 августа в 21:00 состоится концерт рэп-рок-группы "Кирпич".