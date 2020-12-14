Парки Москвы приглашают москвичей на новые онлайн-лекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парки Москвы предлагают горожанам бесплатно стать участниками новых видеолекций, онлайн-экскурсий и мастер-классов. Они будут размещены в социальных сетях с 14 по 20 декабря. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

Парк "Ходынское поле" приглашает на онлайн-уроки аргентинского танго. Занятие состоится 14 декабря в 12:00 на платформе Zoom. Чтобы стать участником, необходимо оставить заявку в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram или Facebook. 19 декабря в 12:00 в этих же соцсетях пройдут занятия для любителей йоги.

В музее-усадьбе "Кусково" 16 декабря в 18:00 подготовили видеолекцию "Текстильное убранство кусковского дворца". Она пройдет в Facebook. Специалисты уделят внимание старинному текстилю и уходу за ним. 20 декабря в 15:00 музей организует лекцию про коллекцию датского фарфора XIX века на YouTube-канале.

Кроме того, Бабушкинский парк проведет мастер-класс по рисованию 14 декабря в 12:00. Участники научатся изображать цветок пижмы. Записаться также можно в соцсетях парка.

Ранее москвичей пригласили на онлайн-экскурсию "Огни Москвы". Зрители смогут познакомиться с историей появления уличных светильников, а также узнать о современном их использовании. Москвичам также расскажут, зачем фонарные столбы красили в белый, почему Гоголь избегал фонарей и другие интересные факты по теме.