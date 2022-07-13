Москва онлайн покажет открытие фестиваля "Вкусы России" в Парке Горького

Фото: Москва 24/Александр Авилов

14 июля стартует национальный гастрономический фестиваль "Вкусы России". Гости смогут приобрести свежие продукты от региональных производителей и попробовать блюда, приготовленные по уникальным рецептам. Посетителей ждут открытые кулинарные шоу и творческие мастер-классы.

Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская в прямом эфире проведет экскурсию по главной фестивальной площадке, которая заработает в Парке Горького, и пообщается с участниками.

Смотрите прямую трансляцию 14 июля в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.