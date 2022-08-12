Москва онлайн покажет мастер-класс от модных дизайнеров по апсайклингу

Фото: Татьяна Сусанина

14 августа в клубе Gazgolder пройдет первое совместное мероприятие LUV Market x Corpus One, на котором модные дизайнеры будут обновлять вещи гостей в апсайклинг-зоне.

Апсайклинг — это повторное использование вещей с приданием им новой функциональности. Этот метод предполагает творческий подход с частичным сохранением исходной вещи, но ее переделкой.

Помогать преобразовывать гардероб будет креативная команда дизайнеров House of Blue Bear (Михаил Санин и Алеся Журило) и арт-группировка "Фантазеры" (Никита Лыткин, МаринаАрт Меркулова и Светлана Богачева).



Смотрите трансляцию 14 августа в 17:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.