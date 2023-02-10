Москва онлайн покажет экскурсию по Музею Гаража особого назначения ФСО России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

13 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по Музею Гаража особого назначения ФСО России.

В музее представлены машины лидеров Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Начальник экскурсионного бюро Екатерина Токарева покажет императорские Delaunay-Belleville и Mercedes, подлинный бронированный автомобиль Aurus, а также расскажет любопытные факты о советских моделях ЗИС и ЗИЛ, мотоциклах почетного эскорта.

Смотрите прямую трансляцию 13 февраля в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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