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Культура

09 декабря, 20:50

Опубликован первый трейлер фильма "Охотники за привидениями: Наследники"

досуг кино культура

Фото: стоп-кадр из трейлера к фильму "Охотники за привидениями: Наследники", реж. Джейсон Райтман

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment представила первый трейлер будущего фильма "Охотники за привидениями: Наследники". Перезапуск франшизы покажут на больших экранах 9 июля 2020 года.

В центре сюжета нового фильма окажется мать-одиночка, которая с двумя детьми переезжает в город Саммервиль. В результате загадочных событий герои узнают, что связаны узами родства с одним из оригинальных участников команды "Охотники за привидениями".


Режиссером новой версии продолжения знаменитой серии фильмов выступил Джейсон Райтман. Он в соавторстве с Гилом Кинаном написал сценарий картины. Роли в фантастическом фильме исполнят Финн Вулфхард (звезда телесериала "Очень странные дела"), Маккенна Грейс, Кэрри Кун, Пол Радд и Билл Мюррей, а с ним и другие актеры оригинального фильма.

Ремейки и перезапуски известных франшиз – один из ключевых трендов современного Голливуда. В ноябре стало известно, что стриминговый сервис HBO Max рассматривает возможность снять спецэпизод популярного ситкома "Друзья" (Friends). Сейчас идут переговоры с авторами сериала и исполнителями главных ролей.

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