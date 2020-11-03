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Москва 24

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Культура

15:45

Москва онлайн: Музей Москвы расскажет о молодом искусстве

досуг культура Москва онлайн

Фото: Москва 24/Александр Авилов

5 ноября Музей Москвы специально для Москвы онлайн проведет экскурсию по Vll Московской международной
биеннале молодого искусства, на которой представлены три кураторских проекта.

В этом году прошел открытый масштабный конкурс для кураторов, по итогам которого из 370 заявок из 64 стран было выбрано три проекта:

  • "Я не знаю, Земля кружится или нет..." (Россия и США).

    • Мультимедийные произведения Лизаветы Матвеевой и Франчески Альтамуры расскажут о страхах и тревогах людей, прибегнув к черному юмору, сатире и иронии.

  • "Собственные Места. Архивные пространства" (Италия, Великобритания, Германия, Нидерланды).

    • Работы Джулии Морале и Штерре Барентсен продемонстрируют, что такое архив в жизни каждого человека. Зрители увидят сибирский город XIX века, рыбацкую деревню в Узбекистане, сельскохозяйственную общину на холмах Тосканы и многое другое.

  • Forbidden body language (Россия).

    • Проект Эльзы Абдулхаковой развенчивает запреты, связанные с телом. Основная идея заключается в доступности языка тела для всех, в его разнообразии и важности.

Смотрите прямую трансляцию 5 ноября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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