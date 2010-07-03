В "Музеоне" пройдет праздник садов и цветов

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
9 июля состоится открытие ежегодного фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show 2019. Начало мероприятия запланировано на 18:30.
Праздник проводится уже на протяжении восьми лет. Темой фестиваля этого года стал театр.
Впервые в построении садовых экспозиций примут участие известные российские дизайнеры: Валентин Юдашкин, Алена Ахмадуллина и Вячеслав Зайцев.
"В этом году мы пошли дальше, и интегрируем модные тенденции в сады в буквальном смысле. Мы пригласили самых известных модельеров, чтобы они создали свое авторское видение сада, а воплотить его им помогут мастера ландшафтного искусства", – объяснила президент фестиваля Карина Лазарева.
Еще одним нововведением этого года станет проведение ночного светового шоу. Тысячи огней зажгутся ночью во всех садах на территории фестиваля. Завершится праздник 21 июля.
Отметим, что в прошлом году фестиваль также проходил в "Музеоне".
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