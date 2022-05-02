Москва 24: финал фестиваля "Дорога на Ялту" пройдет в Московском театре мюзикла

Фото: doroganayaltu.ru

3 мая зрители телеканала Москва 24 в прямом эфире смогут увидеть финал Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту".

В Московском театре мюзикла в исполнении вокалистов из 15 стран на разных языках прозвучат известные песни о Великой Отечественной войне.

Фестиваль проводится на конкурсной основе с участием зарубежных исполнителей. В 2022 году было подано 250 заявок из 47 стран.

В полуфинал вышли представители 15 стран: Китая, Бразилии, Испании, Эквадора, Израиля, Сирии, Нигерии, Турции, Аргентины, Индии, Ирана, Сербии, Франции, Италии, Кореи.

Смотрите прямую трансляцию 3 мая в 18:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.