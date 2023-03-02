Москва онлайн покажет балет на льду в рамках акции "Ночь на катке"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

3 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за тем, как проходит ежегодная акция "Ночь на катке" в саду "Эрмитаж". В этом парке праздничная программа пройдет под названием "PROлед".

Гостей ждут мастер-классы, игры и конкурсы, а также танцевальные номера на тему балетов "Лебединое озеро" Петра Чайковского и "Весна священная" Игоря Стравинского. Перед зрителями выступит шоу-балет Ice Queen Show.

Смотрите прямую трансляцию 3 марта в 21:50 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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