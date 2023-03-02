Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Первые моторы России"

Фото: пресс-служба Музея Гаража особого назначения ФСО России

3 марта зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят экскурсию по выставке "Первые моторы России", которая откроется в Музее Гаража особого назначения ФСО России. Проект организован совместно с Политехническим музеем. О самых интересных экспонатах будет рассказывать куратор выставки Илья Сорокин.

Наши зрители перенесутся в 1913 год и узнают о технических достижениях того времени. На выставке будут представлены уникальные экспонаты из коллекции Политехнического музея, находившиеся в запасниках. Вы увидите отечественный "Руссо-Балт", единственный сохранившийся легковой автомобиль этой марки в мире, также уникальные британский сайкл-кар "Эй-Си" и французский "Бэй-Би".

Смотрите прямую трансляцию 3 марта в 13:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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